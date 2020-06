L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Il primo nome sondato per la difesa sarebbe quello di Filippo De Col, terzino destro in forza alla Virtus Entella. Era stato lui a denunciare l’attaccante palermitano Calaiò, all’epoca dei fatti al Parma, per dei messaggi inviati prima della sfida tra gli emiliani e lo Spezia del 2018, gara che valse la promozione dei ducali in Serie A.