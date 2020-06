L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Riconfermare i prestiti non sarà facile. Tra i giovani che la dirigenza rosanero vorrebbe confermare c’è sicuramente Felici. Il suo futuro è legato a quello dei salentini: se i giallorossi dovessero salvarsi, potrebbe nuovamente essere girato al Palermo. In caso di retrocessione, potrebbe anche rimanere in Salento. Situazione identica per Langella.