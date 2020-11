L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul derby fra Palermo e Catania.

Andrea Accardi faceva il raccattapalle quando Pastore siglò una tripletta contro gli etnei. Al primo gol dell’argentino, sotto la nord, ad esultare col Flaco c’era proprio lui. «Una gioia enorme, è stato un momento incredibile. Ricordo che l’allora segretario del settore giovanile mi rimproverò dopo la partita, mi disse che non sarei più andato in campo perché non potevo andare ad abbracciare i giocatori. Ma come potevo trattenermi? Gli dissi che non ce l’avevo fatta, ero troppo felice». Oggi si appresta a disputare il suo primo derby tra i professionisti.





Sfida importante per Saraniti e Odjer, ex Catania, ma anche per l’altro palermitano Crivello, squalificato dal giudice sportivo e impossibilitato a partecipare.