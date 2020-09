L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Trattativa chiusa e biglietto dell’aereo già pronto, poi il dietrofront. E’ il caso di Moses Odjer. La trattativa è stata portata avanti dal DS Castagnini in gran silenzio. Secondo la moglie di Odjer, la Serie C non rispecchierebbe le ambizioni del proprio marito. Ieri sera il ghanese ha parlato di fake news sui social.

Il Palermo vira su Fabio Foglia, col Palermo che ha già avviato i contatti con l’Arezzo. Boscaglia aspetta ancora Broh, con il concreto rischio che il calciatore debba saltare l’esordio a Teramo.