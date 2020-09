L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calendario del Palermo.

Contro il Teramo sarà una sfida inedita. Il match successivo, col Potenza, torna in Sicilia a distanza di 28 anni. Tre giorni dopo, il Palermo giocherà il primo turno infrasettimanale in casa della Ternana. L’allenatore Roberto Boscaglia spiega: «L’inizio è difficilissimo con un turno infrasettimanale a Terni – spiega -. Tutte le squadre sono competitive, noi siamo ancora in fase di costruzione e non siamo completi, abbiamo qualche problema numerico. Sono partite che contano perché nessuno ti ridà punti, dovremo capitalizzare e fare il massimo.

Non è facile, non voglio mettere le mani avanti, ma la realtà è questa. Non siamo completi ed affronteremo squadre che hanno fatto bene lo scorso anno». Il mese di novembre inizierà con la festa per i 120 anni del club, Mirri auspicava una partita casalinga per onorare questa ricorrenza e così sarà. Tornerà il derby col Catania al “Barbera”, fissato per l’8 novembre. L’altro derby, col Trapani, è in programma domenica 22 novembre. Le gare si disputeranno domenica (ecco i turni infrasettimanali e la 15a giornata di ritorno, alla vigilia di Pasqua) con anticipi e posticipi sabato e lunedì.