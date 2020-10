Gds: "Palermo, caccia al primo gol. Contro l’Avellino c’è già un bivio"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Avellino. Boscaglia è pronto a cambiare, confermando il 3-5-2.

Dovrebbe restare fuori Martin e il posto di regista dovrebbe essere preso da Odjer. In difesa Accardi contende un posto a Somma, che si è allenato a sprazzi negli ultimi mesi. Al centro è stato il giovane Peretti il più provato in allenamento e a sinistra nei tre di difesa Lancini sembra avere qualche chance in più di Marconi.

A centrocampo pronto Luperini, mentre in attacco tandem torinista Rauti-Lucca.