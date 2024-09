Gds: “Palermo Baby rapinatori incubo delle coppie”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’incubo delle coppia a Palermo con i baby rapinatori all’agguato nel centro storico.

Il centro storico della città è ormai fuori controllo, con baby gang che lo tengono in ostaggio e il parcheggio comunale di Piazza Giulio Cesare gestito abusivamente da un uomo che chiede venti euro ai turisti per “custodire” i loro veicoli. Negli ultimi quattro giorni, ci sono stati tre episodi di furti e rapine, anche a mano armata, in pieno giorno, colpendo soprattutto turisti e operatori della movida.

Le coppie sembrano essere le vittime preferite, circondate da gruppi di giovani che, con minacce e spintoni, si fanno consegnare telefonini e portafogli. Un caso recente ha coinvolto due turisti italiani derubati in via delle Case Nuove da giovanissimi di origine straniera. Un’altra coppia, invece, è stata circondata da ragazzini, ma il tentativo di rapina è fallito, lasciando però un forte senso di paura.

Gli episodi di criminalità non sono limitati a via Maqueda alta. In via Discesa dei Giudici, un dipendente di un locale è stato derubato con un taglierino mentre chiudeva il locale. Solo un mese prima, nello stesso luogo, due turiste sudamericane erano state minacciate con una pistola, riuscendo fortunatamente a scappare.

Imprenditori e residenti sono esausti e chiedono interventi concreti. Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione, ha ribadito la necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine per contrastare l’aumento dei reati. La prevenzione, sostiene, è fondamentale e potrebbe essere supportata con i fondi del PNRR.

Il parcheggio comunale di Piazza Giulio Cesare è un altro esempio di degrado. Un uomo si presenta ai turisti come custode abusivo, chiedendo 20 euro per il parcheggio, e spesso scappa subito dopo aver ricevuto il pagamento. Nonostante gli avvertimenti da parte dei titolari delle case vacanza, i turisti continuano a essere truffati.

La situazione preoccupa anche albergatori e titolari di case vacanza. Molti turisti, leggendo le recensioni negative sulla sicurezza, chiedono informazioni sulla pericolosità della zona e se sia sicuro uscire la sera. Il numero crescente di episodi di microcriminalità sta danneggiando l’immagine del centro storico e compromettendo l’afflusso turistico.