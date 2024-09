Lucarelli e Apolloni nei guai: arriva la condanna per stupro di gruppo

Mattia Lucarelli (figlio di Cristiano) e Federico Apolloni condannati a 3 e 7 mesi. Come ricostruito da Ilfattoquotidiano.it, il gup di Milano, Roberto Crepaldi, nell’udienza preliminare, ha accusato i due ex calciatori del Livorno per violenza sessuale nei confronti di una studentessa 22enne: “Non si è trattato di un disinteressato momento di goliardia tra ragazzi giovani che hanno appena trascorso una serata in discoteca, ma di una vera e propria azione collettiva, volta a carpire il consenso della persona offesa ad atti sessuali con il maggior numero di loro, nonostante la piena consapevolezza dello stato di alterazione della persona offesa”.

Condanne inferiori (tra i 2 anni 5 mesi e 2 anni e 8 mesi) per altri tre imputati, amici dei due ex giocatori del Livorno, accusati dei presunti abusi avvenuti nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022 a Milano. Nel provvedimento si sottolinea come: “La persona offesa fosse palesemente ubriaca e gli imputati ne fossero perfettamente a conoscenza, come dimostrato anche alcuni frammenti dei video, dai quali i ragazzi ironizzano sulla serata trascorsa e sulla sua condizione. Nessuno dei presenti ha espresso la volontà di dissociarsi dall’intento”.