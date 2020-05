L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Rinaldo Sagramola, AD del Palermo: «Siamo in fiduciosa attesa, l’ufficialità però è solo per lo stop dei campionati dilettantistici. Adesso il consiglio direttivo dovrà stabilire i criteri con i quali verranno definite le promozioni ed eventualmente le retrocessioni. Ragionevolmente, facendo tutti gli scongiuri, possiamo dire che questa tribolata stagione si concluderà quasi certamente col passaggio in Lega Pro. Senza festeggiamenti, perché assembramenti non se ne possono fare». Il verdetto potrebbe arrivare intorno ai primi di giugno. Intanto, oggi, la Lega nazionale dilettanti stilerà i propri criteri per stabilire chi avrà diritto alla promozione in Serie C. E il Palermo, salvo dietrofront che avrebbero del clamoroso, ha tutte le carte in regola per rientrare tra le nove che saluteranno il calcio dilettantistico.