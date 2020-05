L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su un amarcord rosanero datato 22 maggio 2004. Si giocò l’ultimo derby al “Celeste” fra Messina e Palermo. I rosanero toccarono la promozione con mano a 15 minuti dal termine, grazie alla rete di Biava. Festa rinviata cinque minuti dopo, col pareggio di Sosa e la contemporanea rimonta della Fiorentina. Il derby si chiuse con un punto a testa e la consapevolezza di dover soltanto aspettare qualche giorno per scendere in piazza e festeggiare il ritorno in massima serie dopo un’eternità.