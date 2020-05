L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche quella questione antenne 5g. Fabrizio Ferrandelli di + Europa, intende avviare «un confronto politico aperto, trasparente e pubblico sulla potenziale diffusione del 5G in città, delle zone eventualmente interessate, degli iter autorizzativi, delle procedure in atto e della posizione in materia dell’amministrazione, alla presenza del sindaco e degli uffici competenti, valutando anche la presenza di esperti e autorità sanitarie». Ferrandelli ritiene «che l’amministrazione comunale debba con la trasparenza dovuta, dare pubblicità alla cittadinanza sulla possibile diffusione della tecnologia in città e approfondimenti amministrativi, tecnologici e sanitari, eventualmente connessi a procedure autorizzative».