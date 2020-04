L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla riapertura del cantiere dell’Anello ferroviario. La ditta D’Agostino conta di rispettare il cronoprogramma. Per questo step di opere sul tratto di linea compreso tra le stazioni Notarbartolo e Giachery e proseguimento fino a Politeama la fine è prevista per il 28 agosto. Le principali variazioni al traffico che entreranno in vigore nel corso di questa nuova fase riguardano soprattutto via Emerico Amari e via Wagner, dove si ritorna all’antico. In via Amari riaprirà l’incrocio con via Roma con obbligo di svolta a destra verso piazza Don Sturzo. Mentre in via Wagner, nel tratto tra via Ammiraglio Gravina e via Mariano Stabile, verrà ripristinato il senso unico di marcia in direzione di via Mariano Stabile. Dunque, ci sarà la riapertura parziale dell’incrocio tra via Amari via Roma e di via Emerico Amari, nel tratto compreso tra via Michele Amari e via Roma, mentre verrà chiusa via Emerico Amari, tra via Wagner e via Isidoro La Lumia. Inoltre, in via Michele Amari, tra via Principe di Belmonte e via Emerico Amari, scatta il divieto di sosta H24 sul lato destro della carreggiata nella direzione di marcia, compresi i posti riservati, mentre in via Emerico Amari, tra via Michele Amari e via Roma, verrà istituito il senso unico di marcia in direzione via Roma.