L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Con Odjer, Broh e il sempre più vicino Kanoute, il Palermo si ritrova con 20 elementi su 23 previsti dai regolamenti della Lega Pro.

Uno per ogni reparto, considerando che il tecnico attende gli ultimi rinforzi anche in difesa, oltre che a centrocampo e in attacco.