L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rischio di giocare a porte chiuse anche nella prossima stagione. Per questo motivo, ad oggi, la società non si sbilancia su eventuali promozioni per chi ha sottoscritto un abbonamento. I 10.446 possessori della tessera stagionale potrebbero ottenere un rimborso. Le modalità verranno definite successivamente alla conclusione ufficiale del campionato.