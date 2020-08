L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo. C’è ansia per i 50 colleghi che si trovano in isolamento domiciliare, dopo la positività di una dipendente del servizio raccomandate alle Poste di via La Malfa.

Gli otto nuovi positivi apparterebbero alla cerchia di familiari o amici della donna contattati e già esaminati dall’Asp. Il marito della dipendente, anch’egli positivo «non lavora alle Poste, ma in tutt’altro ambito».