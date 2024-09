Gds: “Palermo, al Barbera un pomeriggio di passione. Il primo omaggio a Totò-gol è già visibile sulla facciata dello stadio”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sull’omaggio del Palermo a Totò Schillaci.

Il Palermo si appresta a vivere una delle giornate più intense e significative della sua storia recente, in occasione della sfida contro il Cesena, che avrà un valore emotivo ben più profondo rispetto ai tre punti in palio. Il pubblico rosanero spera di trasformare questa partita in un tributo speciale per Totò Schillaci, il leggendario bomber palermitano scomparso recentemente. Tuttavia, c’è un grande punto interrogativo sull’afflusso di tifosi al “Renzo Barbera”, dopo una settimana segnata da dolore e lutto.

La morte di Schillaci ha lasciato un vuoto enorme nei cuori dei tifosi, testimoniato dalla massiccia partecipazione ai funerali presso la Cattedrale. Il Palermo ha mantenuto un basso profilo sui social, preferendo rispettare il lutto e rimanere vicino alla famiglia Schillaci. Nonostante ciò, l’auspicio è quello di vedere almeno 30 mila persone sugli spalti, anche se la presenza dei tifosi sarà più che mai simbolica e legata all’emozione della giornata.

Il primo omaggio a Totò-gol è già visibile sulla facciata dello stadio, con una bandiera che ne ritrae il volto, ma ci si aspetta che il tributo continui con cori, striscioni e momenti di ricordo. Il minuto di silenzio in suo onore sarà sicuramente toccante e pieno di emozioni, e non si esclude che al 19° minuto, come il numero che Schillaci indossava durante Italia ’90, i tifosi possano intonare “Notti Magiche” per onorare uno dei simboli di quel Mondiale.

La speranza è che l’afflusso al “Barbera” sia simile a quello visto durante la camera ardente, con migliaia di persone accorse a rendere omaggio all’ex campione. Una vittoria contro il Cesena permetterebbe di trasformare la tristezza in una festa, celebrando la memoria di Schillaci con una gioia sportiva che rappresenterebbe il miglior saluto possibile a un uomo che ha portato Palermo nel cuore del mondo, con il suo talento e il suo sorriso.

Questa partita, la seconda casalinga della stagione, non sarà solo una sfida di campionato, ma avrà il sapore di una dedica collettiva. Non ci sono obiettivi di classifica da inseguire, ma ogni minuto sarà un omaggio a Totò, una celebrazione della sua vita e della sua carriera. E se un giorno la curva sud venisse intitolata a lui, come proposto da alcuni tifosi, sarebbe un segno indelebile del legame eterno tra Schillaci e il Palermo. Per ora, l’omaggio più bello sarà fare ciò che Totò ha fatto meglio: segnare e far gioire la sua gente.