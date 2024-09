Gds: “Palermo, la Primavera in casa del Pescara”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo Primavera che giocherà contro il Pescara.

La Primavera del Palermo è pronta per affrontare la sua prima trasferta stagionale contro il Pescara, una sfida importante che arriva a una settimana dal 2-2 casalingo contro l’Avellino al “Pasqualino” di Carini. La squadra guidata da Del Grosso dovrà dimostrare carattere e cercare di fare la partita sul campo sportivo “Aldo Mastrangelo”, nonostante l’ostacolo rappresentato dalla trasferta.

Il Pescara, dal canto suo, è reduce da una sconfitta per 2-0 contro il Pisa nella prima giornata e cercherà di riscattarsi davanti ai propri tifosi, puntando a conquistare i primi tre punti della stagione. Nonostante ciò, le statistiche sono incoraggianti per i rosanero: sebbene l’ultimo scontro in trasferta si sia concluso con una pesante sconfitta per 4-0 lo scorso maggio, il bilancio complessivo dei 16 precedenti incontri tra le due squadre vede il Palermo in vantaggio con 7 vittorie e 4 pareggi.

Per la squadra siciliana, sarà fondamentale trovare solidità difensiva e sfruttare le occasioni in attacco per tornare a casa con un risultato positivo, cercando di iniziare questo campionato nel migliore dei modi.