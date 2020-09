L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul ritorno al lavoro del Palermo. La squadra rosanero è tornata ad allenarsi al “Barbera”. La notizia positiva è il ritorno in gruppo di Pelagotti. Oggi la squadra si sottoporrà ad un nuovo ciclo di tamponi, come imposto dal regolamento. Nel corso della stagione, la formazione di Boscaglia si alternerà tra il centro sportivo Pasqualino di Carini e il “Barbera”, dove dovrebbe svolgere le sedute a ridosso degli impegni in campionato.