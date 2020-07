L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione Barbera. Altri due giorni di attesa, con la strada ormai tracciata.

Gli ostacoli non mancano, ma la bozza di convenzione per la concessione del «Barbera» al Palermo approda in consiglio comunale per l’approvazione.

Improbabile che si voti già oggi, dato che restano ancora parecchi punti da discutere in merito, però entro il week-end si dovrebbe giungere ai titoli di coda, in tempo per consegnare alla Figc tutta la documentazione richiesta, propedeutica all’iscrizione dei rosanero al prossimo campionato di Serie C.