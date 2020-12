L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vicenda di assenteismo che ha travolto il Comune di Palermo.

Due li hanno beccati al Lidl di via Roma mentre risultavano regolarmente in servizio negli uffici di via Lincoln. Altri sono stati immortalati in un bar di piazza Giulio Cesare o all’ufficio postale di via Rocco Pirri per pagare bollettini. Sono decine i casi documentati dai carabinieri del Nucleo Investigativo e dai vigili urbani dell’Unità Operativa di Polizia Giudiziaria.





Il “virus” sembra dilagare nel settore dei Servizi cimiteriali. In totale sono diciotto le misure cautelari, 55 gli indagati, duemila le timbrature sospette di cui 240 sviluppate e contestate.