L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si è soffermata sul mercato in entrata del Palermo, il quale ha messo nel mirino un palermitano attualmente in corsa per la promozione in Serie A, Antonio Di Gaudio. Il trentenne di proprietà del Verona, ma in prestito allo Spezia, sarebbe infatti finito sul taccuino della dirigenza rosanero.

L’Hellas sta cercando una soluzione per cederlo a titolo definitivo visto che non rientra nei piani della società. I liguri, invece, pur avendolo utilizzato per poche partite stanno valutando la possibilità di riscattarlo, ma tutto dipenderà dal verdetto finale della stagione. Si attendono perciò novità su questo fronte, il Palermo rimane alla finestra.