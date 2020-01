L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla questione Boccadifalco per il Palermo. La trattativa relativa alla concessione va avanti da settimane, ma ancora non si è arrivati ad una conclusione. Il Palermo avrà a disposizione la struttura in via informale. Con Sagramola in Sudamerica, almeno per questa settimana non ci saranno da attendere accordi definitivi, però il club continuare a cercare un accordo con l’Esercito, almeno fino alla conclusione della stagione. Ieri la squadra di Pergolizzi ha svolto la ripresa degli allenamenti sul sintetico del«Pasqualino» di Carini, mentre la preparazione vera e propria in vista della prossima sfida di campionato si svolgerà su un terreno in erba naturale.