L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Virtus Francavilla.

La prima partita in casa del nuovo anno potrebbe simbolicamente segnare per il Palermo l’inizio della corsa al terzo posto. L’impresa non è facile, ma neppure impossibile.





In base agli ultimi allenamenti dovrebbe giocare Peretti difensore centrale al posto di Somma, Corrado al posto di Crivello a sinistra. Palazzi play-maker; in avanti con Lucca dovrebbero esserci Valente e Kanoute. I “bocciati” sarebbero Martin, che continua a mostrare forti limiti in termini di dinamismo e Somma, che non ha convinto.