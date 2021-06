L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul futuro societario del Palermo.

Resta una società a caccia di nuove risorse. Per Mirri, «pandemia permettendo», il Palermo è «assolutamente in linea col piano triennale», che a livello sportivo prevedeva la promozione in A in tre anni e poi è stato cambiato in corsa, spostando il mirino sulla Serie B.





Un obiettivo mancato in questa stagione e da raggiungere nella prossima, con quel che resta del budget. A meno di capitali freschi.