L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del nuovo centro sportivo del Palermo. Delle due aree prescelte dalla società a Torretta, soltanto una è destinata attualmente per impiantistica sportiva. Per questo motivo, il Palermo potrebbe decidere di allargare in seguito il proprio impianto. Considerando solo il primo terreno – scrive il quotidiano – di circa quattro ettari, il costo dovrebbe essere inferiore al milione di euro, cifra a cui andranno aggiunte delle spese collaterali quali lo spostamento di un paio di pali della luce.

Se dovesse rendersi necessaria anche l’acquisizione dell’altro terreno, il costo stimato sarebbe di circa un milione, trattandosi di un’area più grande della prima. In quel caso bisognerà sostenere anche le spese relative allo spostamento e alla ricollocazione degli ulivi attualmente presenti.

Il centro sportivo in sé, invece, dovrebbe costare all’incirca quattro milioni di euro, di cui 2,5 milioni per la versione «base», ovvero quella che prevede tre campi da calcio a undici in erba naturale, una foresteria per la prima squadra e per il settore giovanile e un ampio parcheggio auto. C’è bisogno di un ultimo passo, quello della concessione dello stadio comunale di Torretta. Il piano, al di là dei vari sopralluoghi svolti altrove, è già pronto.