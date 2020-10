L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Sono 172 i casi accertati nelle ultime 24 ore, di cui ben 99 in provincia di Palermo, un nuovo record. Si registrano altre due vittime, una nel Palermitano e l’altra a Trapani. Fra i territori con il più alto numero di infezioni seguono Catania, Caltanissetta e Trapani, con 17 positivi per provincia, poi il Messinese con 7 nuovi contagi.