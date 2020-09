L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Moses Odjer, centrocampista del Palermo:

«Quando è arrivata l’offerta del Palermo non ci ho pensato due volte, ho subito detto sì. Ho chiesto alla società di darmi due giorni per preparare tutto, poi sono uscite queste notizie e non sono vere. Teramo? Decide il tecnico – prosegue Odjer – se per lui sono pronto posso giocare subito, altrimenti no. Ma è lui a scegliere. In questo periodo ho lavorato da solo, ogni tanto in palestra, ma penso di essere quasi pronto. Decide però l’allenatore. L’ho salutato fuori dallo stadio quando sono venuto per firmare, non abbiamo parlato molto. Però conosco bene la Sicilia mi sono trovato bene a Catania e Trapani, poi Palermo è una squadra con una grande storia. La Sicilia ha lanciato la mia carriera. Quando sono arrivato a Catania avevo 17 anni e non parlavo neanche italiano, ma mi sono trovato bene, così come a Trapani. Palermo non è di questa categoria e sono qui per dare il massimo. Ho giocato in un centrocampo a due alla Salernitana, nel mio primo anno. Mi sono trovato molto bene. Sono un giocatore di qualità e quantità. Non ho avuto tanta continuità – conclude – però adesso ho avuto questa opportunità per giocare. Non sono soddisfatto, ma sto lavorando per arrivare al massimo».