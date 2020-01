L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul secondo round per il centro sportivo. Oggi è in programma l’incontro tra il Palermo, rappresentato dall’AD Sagramola e dall’avvocato Mazzarella, e l’assessore regionale del territorio e dell’ambiente, Salvatore Cordato. Oggetto del contendere l’area dell’ex campo rom, compreso tra via Case Rocca e viale del Fante. Il terreno, gestito dal demanio regionale, fa però parte della riserva naturale della Favorita, motivo per cui si cercano anche aree alternative.