L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle alternative all’ex campo rom per costruire il centro sportivo. Rimanendo nei pressi della Favorita, ci sono due terreni ailati dell’Ippodromo, situato alle spalle dello stadio “Barbera”. In questo caso il problema potrebbe riguardare l’estensione dell’area, che sarebbe superiore a quella inizialmente individuata. Mirri vorrebbe far sorgere questo progetto entro la fine del 2020. Se non dovesse esserci un accordo per trovare una zona edificabile all’interno del Comune di Palermo, il club potrebbe trovarsi costretto a cercare in altre località.