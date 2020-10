L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle difficoltà relative ai matrimoni. Una cerimonia con un numero massimo di 30 invitati è impossibile e gli operatori del settore lanciano un grido d’allarme. Si va verso il rinvio dei matrimoni.



«Oggi si ritiene che la causa dell’aumento dei contagi siano stati i matrimoni, ma noi abbiamo ripreso a farli da luglio, per cui, se la causa

fossero stati realmente i matrimoni, l’incremento dei contagi si sarebbe

verificato a partire da agosto – prosegue Michelangelo Geraci -. Invece, a settembre abbiamo visto le piazze piene per i comizi elettorali e poi sono state riaperte le scuole, con i mezzi di trasporto che vengono affollati dai ragazzi».





«Così si entra in un paradosso – conclude Michele Geraci -. Per diversi mesi non incasseremo nulla, ma non possiamo utilizzare la cassa integrazione per i nostri dipendenti perché l’attività non è stata chiusa. Allo stesso tempo, non è possibile licenziare nessuno, ma con queste limitazioni non ho più bisogno di un esercito di cuochi. Ci troviamo davvero in una situazione

paradossale, nella quale non riesco a trovare una possibile via d’uscita,

se non la chiusura perché saremo costretti ad andare incontro al fallimento».