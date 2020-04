L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla polemica Orlando-De Luca. Il Sindaco di Palermo ha sollevato la questione di alcuni palermitani che vorrebbero rientrare in Sicilia, tra cui anche una farmacista di ritorno per motivi di lavoro. De Luca ha affermato: «Stranamente, o forse dovrei dire strumentalmente, la nota viene trasmessa solo alle autorità e alle testate giornalistiche ma non anche al sindaco di Messina. Il sindaco di Palermo solleva il caso di una persona che dovrebbe attraversare lo Stretto, che si sarebbe registrato nella piattaforma «Si passa a condizione». Al riguardo, mi preme osservare che Orlando, un personaggio in cerca d’autore, non si cura neppure di fornire alcun utile elemento per potere esitare la pratica, evidentemente ritenendola una questione superflua».