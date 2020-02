L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Nola sul Licata. Arrivati a -1 dai playoff, i siciliani avevano l’occasione per seguire il treno delle prime 5; il Nola, dal canto suo, veniva da due vittorie consecutive, che l’avevano portata fuori dai play-out. Alla fine per i gialloblù è stata una doccia fredda. Una sconfitta maturata dopo avere giocato la ripresa in vantaggio di un uomo e con un gol per tempo (uno a tempo scaduto). Grazie ai contemporanei ko di Fc Messina e Troina, comunque, lo 0-2 ha prodotto danni limitati. Ma Giugliano e Acireale (che ha scavalcato la squadra di Campanella) fanno un bel balzo avanti. Per il Licata la zona play-off è ora a due punti. Al 16′ Serrano viene atterrato al limite, il numero 3 bianconero si impossessa del pallone e calcia una magistrale punizione per il vantaggio della squadra di casa. Licata frastornato. Il gioco ne risente, il Nola chiude bene gli spazi e la manovra diventa più difficile. Al 43′ la tensione raggiunge l’apice: fallo di Serrano su Porcaro, il giovane nolano perde la testa e rifila un ceffone all’avversario che gli costa il rosso diretto.