L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione in casa Palermo. Senza sosta e senza timori. Il Palermo continua ad allenarsi, pur non dovendo giocare – si legge -. Lo ha fatto ieri al «Barbera» e lo farà anche oggi, senza fermarsi, così come per la prossima settimana. Pergolizzi non intende assistere a cali di tensione e vuole che la squadra tenga la concentrazione al massimo, anche col campionato fermo. In attesa di sapere quando e dove si riprenderà, i rosa proseguono il loro lavoro sul campo dell’impianto di viale del Fante. Una situazione che durerà fin quando non verrà dichiarata conclusala fasedi emergenza,perché perrispettare in totole misure previste perevitare possibilicontagidaCoronavirus, ilclubhadeciso di svolgere gli allenamenti a porte chiuse al «Barbera», dove il Palermo ha la certezza di essere l’unica squadra ad utilizzare le strutture. I regolamenti ferrei di questo periodo di emergenza sono ormai noti a tutti. Distanze di sicurezza, almeno negli spogliatoi, tant’è che vengono utilizzati siaquello previsto per la squadra di casa che quello per gli ospiti, acui si aggiungono il divieto assolutodi lasciare lacittà e di far venire a Palermo i parenti provenienti dal nord Italia, oltre alla raccomandazione di evitare luoghi affollati come pub, locali e discoteche. Misure a cui devono sottostare i tesserati e non solo, ma tutti coloroi quali possanoentrare in contattoconi giocatori,cheprima di presentarsiallo stadio pergli allenamenti aggiornano lo staff medico delle lorocondizioni di salute (misurandosi la temperatura ogni mattina).Tutti accorgimenti necessari per non farsi cogliere impreparati in questa fase delicata per tutto il Paese, prima che per lo sport italiano.