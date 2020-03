L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della scelta di trasmettere in chiaro la serie C. Eleven Sports raggiunge un accordo con la Lega Pro per trasmettere le partite di Serie C in chiaro fino al 3 aprile e valuta l’opportunità di estendere l’offerta anche ai club di Serie D di cui ha acquisito i diritti – si legge -. Il Palermo, al momento, non ha ancora contattato l’emittente online per pianificare una soluzione simile a quella adottata per il campionato di terza serie, ma attende sviluppi dalla riunione di domani del Consiglio direttivo per sapere quando si riprenderà a giocare prima di prendere in esame questioni simili. Intanto,la piattaforma streaming che detiene i diritti per le partite dei rosanero, ha accolto insieme alla Lega Pro l’invito del ministro Spadafora, che aveva chiesto anche alla Lega SerieA di far trasmettere in chiaro le partite che verranno disputate a porte chiuse.Non sarà così per la massima categoria, ma la Serie C si è mostrata disponibile all’operazione, insieme a Eleven Sports e a lla Rai.«Abbiamo deciso di dare un contributo concreto in questo momento delicato per la vita del Paese–dice Francesco Ghirelli,presidente di Lega Pro– nell’attuale fase di emergenza legata al Coronavirus lo sport può rappresentare un importante strumento per alleggerire le preoccupazionie lepaure cheil Paese sta vivendo». Adesso restano in attesa i tre club di Serie D che hanno siglato un contratto con Eleven per la stagione in corso, ovvero Foggia, Mantova e per l’appunto il Palermo. In viale del Fante non si è ancora presa in esame la possibilità di «aprire» la trasmissione delle proprie partite in chiaro,sempre sulla piattaforma inglese, ma nel caso la situazione attuale dovesse perdurare con un prolungamento del periodo a porte chiuse, verrà valutata l’opportunità di far seguire le gare ai propri tifosi senza costi aggiuntivi.