L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della possibile ripresa del campionato di serie D. Nonostante questo clima di emergenza, però, il Palermo lavora e non intende fermarsi, tanto più se la prospettiva è quella di rientrare in campo subito con il big match di Torre Annunziata contro il Savoia – si legge -. Lo deciderà il Consiglio direttivo della Lnd, che si riunirà domani per stabilire la data del recupero della 27ª giornata, prevista oggi e rinviata per permettere a tutti i club della Serie D di adeguarsi alle disposizioni ministeriali. I rosa, che oggi avrebbero dovuto giocare in trasferta contro il Corigliano, potrebbero anche riprendere dalla sfida in Calabria saltata per cause di forza maggiore, qualora la Lega dovesse optare per uno slittamento del calendario di una settimana. Intanto, la squadrasi allena, col solo Santana fermo ai box e con Corsino in fase di recupero.