L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul confronto a distanza tra Palermo e Savoia. La terza giornata di ritorno ha detto che il Palermo sta un po’ meglio e che il Savoia è tornato umano, ottenendo un altro pareggio tra le mura amiche. Rispetto alla sfida col San Tommaso, si è visto un Palermo propositivo. E non si possono sbagliare scelte semplici (tiri, passaggi, movimenti) perché si vedono i fantasmi. Il Palermo non ha bisogno di altri nemici, bastano le squadre che affronta di volta in volta. Tutte quante giocano come se fosse l’ultima partita della vita… Ecco perché questi 5 punti di vantaggio possono diventare un nuovo inizio. Già dalla prossima partita il Palermo potrà scendere in campo un po’ più sereno. E se i rosanero giocano senza macigni in testa, è sicuro che questo campionato lo portano a casa.