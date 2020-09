L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo targato Boscaglia.

Il 4-2-3-1 sembra essere il modulo ideale. Pelagotti si è visto poco a causa dell’infortunio, ma il posto tra i pali è suo. Davanti a lui una difesa a quattro. A centrocampo Palazzi e Martin insieme non sono previsti. La dirigenza si è affrettata a prendere un mediano di sostanza come Broh, che si preannuncia un titolare fisso di questa squadra, così come il centrocampista arrivato dal Monza. Per la batteria dei trequartisti sono quattro i nomi per tre maglie: Valente, Floriano, Santana e Silipo. Chi ha la certezza di un posto è Valente, funzionale al cambio modulo verso il 4-4-2. Al momento il posto da centravanti spetta a Saraniti o Lucca.