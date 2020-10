L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui pochi tifosi presenti sugli spalti in occasione della mai giocata Palermo-Turris.

I pochi intimi attendono ora notizie da parte del Palermo sulle modalità di rimborso o di riutilizzo del biglietto acquistato







Nei prossimi giorni, il club di viale del Fante comunicherà le

procedure per richiedere il rimborso o, eventualmente, per utilizzare nuovamente il tagliando, quando verrà fissata la data per il recupero della gara rinviata dalla Lega Pro.