L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” ha analizzato la situazione relativa al Trapani, il quale nella giornata di ieri è stato rigettato il ricorso dal Coni. Adesso quindi, la serie C è ufficiale per i granata.

Granata che dovranno ripartire dalla Serie C dopo appena un anno dalla promozione in B guadagnata la scorsa stagione contro il Piacenza.

Nessun miracolo, dunque, e dopo una giornata di frenetica attesa.

Il quotidiano, inoltre, riporta le parole dell’avvocato del club Chiacchio:

«Le sentenze non si commentano, si accettano. Quando ho accettato l’incarico sapevo benissimo che mai nella storia della Figc una società inadempiente era stata condannata ad una sanzione inferiore al minimo edittale. È stata una difesa ardua per la Figc a tutela di queste situazioni. Pensavo che il lockdown potesse essere considerata un’attenuante e che la società potesse avere un solo punto di penalizzazione: ci eravamo riusciti

in primo grado al Tribunale federale nazionale»