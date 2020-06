L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla maturità. Si sono riaperti i cancelli per 15.000 professori siciliani, costretti per tre mesi a fare lezione da casa a causa del Covid-19. Domani alle 8,30 comincia la grande prova “in presenza” per i quasi 48 mila studenti dell’Isola. Sarà un esame scandito da protocolli di sicurezza, mascherine e distanziamento sociale. Per quest’anno è prevista una sola prova orale al posto dei due scritti e del colloquio. L’ammissione è garantita anche in caso di insufficienze: resterà fuori solo chi non ha frequentato nei mesi precedenti all’esplosione dall’epidemia e chi ha ricevuto provvedimenti disciplinari gravi. Sarà necessario utilizzare i gel messi a disposizione e mantenere la distanza di almeno due metri l’uno dall’altro.