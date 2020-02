L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo alla sfida col Biancavilla. Ieri, Martinelli non si è allenato a causa dell’influenza, ma oggi dovrebbe farlo regolarmente. Prove di 4-3-3 per i rosa, con Langella e Felici ad affiancare Martin. Nella seconda parte del test, il fantasista è passato nel ruolo di terzino destro in un 4-4-2. Dopo averlo provato da tornante in un centrocampo a cinque e da interno in mediana nel 3-5-2, dunque, Pergolizzi valuta l’adattamento di Felici in posizioni più difensive rispetto alle consuetudini. Buoni segnali per Doda e Ricciardo.