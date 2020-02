L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rendimento del reparto difensivo del Palermo. In casa, il Palermo non subisce reti in casa da due partite consecutive e questo è già un record. Al momento, l’unico gol avversario al «Barbera» nel 2020 è arrivato al 51′ di Palermo-Marsala, realizzato da Balistreri su rigore. I restanti 39 minuti più i 180 di gioco nelle sfide con Roccella e Fc Messina valgono, per ora, un’inviolabilità di 219 minuti complessivi. Sarà necessario non subire reti nel primo quarto d’ora del match di domenica prossima per poter alzare ulteriormente l’asticella e mettere così a segno un nuovo primato stagionale, in quella che fino a qualche tempo fa sembrava essere la statistica meno adatta ai rosa. Il massimo verso cui si è spinto il Palermo in campionato, sempre relativamente alle partite casalinghe, è 233 minuti senza incassare reti. Dal momentaneo vantaggio di Maltese nel match interno col Licata fino alla rete di Diakité che ha permesso al Savoia di tornare dalla Sicilia con i tre punti in tasca. Adesso, i rosa puntano al tris col Biancavilla, che già sa come segnare al “Barbera”, avendolo fatto nella sfida di Coppa Italia di Serie D.