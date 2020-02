L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Mattia Felici, attaccante del Palermo. Domenica arriva il Biancavilla, la prima squadra contro cui non avete vinto: c’è voglia di rivalsa? «C’è la voglia di vincere per arrivare all’obiettivo finale, nient’altro. Non pensiamo al passato, solamente al presente». Lo scontro diretto col Savoia si avvicina, puntate ad arrivarci con questo distacco o intendete aumentarlo? «Intanto dobbiamo arrivarci carichi al 100%, perché lì si deve andare per vincere. Abbiamo superato il periodo di appannamento e siamo di nuovo a +7. Adesso sappiamo quali errori non dobbiamo commettere». Tipo? «Penso a certi allenamenti, in cui si notava troppa rilassatezza. Adesso abbiamo imparato la lezione». Per questo campionato, infine, che obiettivi ha Felici? «Nessun obiettivo personale. Solo vincere il campionato, il resto non conta».