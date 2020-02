L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Mattia Felici, attaccante del Palermo: «Campionato? Speriamo di vincerlo, intanto, poi puntiamo in alto. Sogno la Serie A, come tutti i ragazzi della mia età. Sarebbe bello arrivarci col Palermo». Pergolizzi l’ha provata un po’ ovunque nelle ultime settimane… «Mezzala, quinto e quarto di centrocampo, ma io mi sento esterno, da 4-3-3. Dove mi mette lui, però, io gioco. Non è un problema». Quando è arrivato Silipo, ha avvertito un po’ di concorrenza? «Sì, ma giocarsi il posto con un altro compagno è bello. Se gioca lui, tifo comunque per la squadra. Ci mancherebbe altro». Coetanei ed entrambi romani, vi conoscevate già prima? «Diciamo che sapevamo entrambi chi fossimo, ma non c’era una vera e propria conoscenza. Da piccoli abbiamo anche giocato contro, io ero alla Lazio e lui era alla Roma. Sono passati otto anni da allora. Ora c’è un bel rapporto, viene pure a mangiare a casa mia».