L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Mattia Felici, attaccante del Palermo. L’atmosfera che si respira in squadra, qual è? «Sin da quando sono arrivato, mi sono trovato benissimo. Con chi è arrivato dopo di me, poi, mi sono trovato pure bene. Tutte persone bravissime. Non sono mai stato in un gruppo come questo, anche dentro lo spogliatoio si respira un bel clima e si scherza sempre, anche con i più grandi. Non si avverte la differenza di età con loro, sembra che siamo tutti della stessa età». È un gruppo che non le fa sentire nostalgia di casa? «Sì, anche se ogni tanto ho delle visite. La mia ragazza, mia madre e mio fratello vengono spesso a trovarmi e sperano pure che rimanga qui il prossimo anno, mi vedono bene a Palermo. Preferiscono vedermi giocare qui piuttosto che trovarmi in un’altra società, senza magari avere molte possibilità per giocare». La prospettiva di giocare tra i professionisti col Palermo la alletta? «Sarebbe bello, ma bisogna vedere che dice il Lecce…».