L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Mattia Felici, attaccante del Palermo. Mai pensato di calciare un rigore? Il gol le manca da tempo… «Il gol manca tanto, spero di trovarlo già domenica contro il Biancavilla. La mia prima rete l’ho segnata proprio in casa e riuscire a segnare davanti ad un pubblico come il nostro è stata un’emozione unica. Spero di potermi ripetere presto». Eppure, in questa squadra segnano tutti: è la prova dell’unità di questo Palermo? «Mancano solo Crivello, Vaccaro e Accardi. Tra centrocampisti e attaccanti abbiamo segnato praticamente tutti, in difesa hanno segnato Doda, Lancini e Peretti, hanno trovato la rete anche giocatori che subentrano come Lucera. È anche una prova di quanto il gruppo sia compatto».