L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida con l’FC Messina. Martin dovrebbe ritrovare un posto da titolare dopo la panchina a Ragusa. Ai suoi fianchi, in tre si giocano due maglie: Kraja, Langella e Ambro, con l’albanese avviato verso la conferma dal primo minuto e gli altri due a contendersi lo slot lasciato libero da Martinelli. Conferme anche per Sforzini e Floriano. Felici si è alternato a Silipo in allenamento.