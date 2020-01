L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida con l’FC Messina. Sarà Crivello a giocare sull’out mancino e con ogni probabilità lo farà da terzino in una difesa a quattro, come emerso dalla doppia seduta di ieri a Boccadifalco. La difesa a tre è stata alternata al 4-3-3, nel primo caso Crivello ha preso posto sulla fascia, nel secondo ha agito da terzino sinistro. Sulla destra spazio per Accardi con la linea a quattro, dunque ha ampie possibilità di rientrare subito da titolare.