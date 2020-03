L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla nostalgia di Martin. Il centrocampista francese ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae un momento di una seduta in gruppo allo stadio, quando già l’Italia era in piena emergenza sanitaria e il Palermo aveva disposto gli allenamenti solamente nell’impianto di viale del Fante, evitando così di utilizzare campi dove si allenano altri soggetti. Un periodo durato poco, giusto il tempo di adeguarsi alle disposizioni ministeriali e far scattare il «rompete le righe», sebbene i giocatori lavorino singolarmente ognuno a casa propria. Non è però la stessa cosa, e Martin ha voluto evocare gli allenamenti di gruppo di qualche tempo fa, taggando tutti i compagni nella foto.