L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui costi del “Barbera”. L’impianto, vuoto, equivale ad almeno 70 mila euro in meno ad ogni partita. Se la Lega Nazionale Dilettanti dovesse alzare bandiera bianca e decidere di interrompere qui la stagione, solo in termini di incassi dal botteghino, la società rosanero si ritroverebbe a fare i conti con mancati introiti per oltre 210 mila euro. Il ritorno al “Barbera” è tutt’altro che vicino. Anche nel caso si dovesse decidere per un rientro in campo in piena estate, è probabile che si opti per una ripresa dei tornei a porte chiuse, ma le strade tracciate da altri sport in tutto il Paese fanno pensare ai titoli di coda. E oggi, nella giornata in cui viale del Fante avrebbe dovuto assistere al transito di quindicimila tifosi vestiti di rosa e di nero, Palermo e i palermitani rimangono chiusi in casa.